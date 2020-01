Indagini a 360 gradi dei detective del commissariato Salario Parioli che indagano sul furto di 45 abiti pregiati del valore di un milione di euro ai danni dello stilista Cesare Guidetti. L'episodio, stando a quanto denunciato dal fashion designer sarebbe avvenuto in via Guido D'Arezzo sotto vicino agli uffici di polizia.

Proprio il sofisticato sistema di videosorveglianza della questura avrebbe immortalato tutte le fasi del furto, ma alcuni particolari non convincono i detective del primo dirigente Giuseppe Rubino che stanno conducendo le indagini. I capi pregiati, d'alta sartoria, erano chiusi nella Fiat 500 L che lo stilista aveva parcheggiato poco prima di andare a cena in un ristorante insieme ad una donna e ad un collaboratore dell'azienda di proprietà dello stesso Guidetti.

Il valore dei vestiti dichiarato di un milione di euro, per quantità e per altre caratteristiche è apparso fin da subito poco congruo ed è proprio su questo che i poliziotti hanno iniziato degli approfondimenti investigativi, sui quali però c'è il massimo riserbo. Nei prossimi giorni la procura capitolina disporrà altri accertamenti, anche di natura tecnica sui frame estratti dal filmato che ha immortalato la razzia dall'automobile, dove si vedono due persone rompere il vetro e caricare su un'altra macchina i preziosi vestiti.(E. Orl.)

