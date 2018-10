INCUBO SOTTO IL MARE

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela Greco«Nella mia carriera ci sono stati tanti temi ricorrenti: la famiglia, l'ingiustizia, l'uomo contro la burocrazia, l'indignazione politica, l'amore, la perdita e la morte. In Kursk c'è tutto questo». Dopo il personalissimo La comune, con cui nel 2016 ha rielaborato la straordinarietà della sua infanzia vissuta in una comunità hippy, il regista danese Thomas Vinterberg ha puntato l'attenzione su una vicenda che, nell'agosto del 2000, attirò l'attenzione del mondo intero. Con Kursk - nella selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma - il cineasta rievoca infatti la tragedia del sottomarino in cui, durante un'esercitazione, avvennero due esplosioni che fecero 118 vittime e lasciarono vivi - non per molto - 23 marinai. All'incidente seguirono giorni tesissimi nel corso dei quali i superstiti lottarono disperatamente per rimanere in vita mentre la ragion di Stato russa cercava di salvaguardare l'orgoglio nazionale e i segreti della sua Marina militare.In Kursk il punto di vista è quello di uno dei marinai, interpretato dall'attore belga Matthias Schoenaerts, della moglie (Léa Seydoux) e del loro bambino, il cui sguardo sarà decisivo sul finale. Nessuna menzione, invece, del presidente Putin, all'epoca in carica da pochi mesi. «È stata una decisione artistica - assicura il regista - So che si è detto che sono stato influenzato da pressioni militari, ma è un'idiozia. Non volevo ridurre questa storia a un atto d'accusa contro una persona, per di più mettendo un attore a incarnare un presidente, mi interessava esplorare l'aspetto umano della vicenda». Il film si muove infatti soprattutto all'interno del sottomarino, dove i marinai superstiti cercano di tenere duro, fisicamente e psicologicamente, mentre fuori l'ammiraglio Gruzinsky (Peter Simonischek di Vi presento Toni Erdmann) e il commodoro della Royal Navy David Russell (Colin Firth) fanno ciò che possono per salvarli.Una storia avvincente e tesa, quella del Kursk secondo Vinterberg, ma piuttosto convenzionale dal punto di visto formale. Niente a che vedere con lo stile Dogma 95: «All'epoca cercavamo la verità - ha spiegato il regista - volevamo un cinema nudo, che si ribellasse a quello conservatore, ma nel giro di una notte diventammo di gran moda e il Dogma 95 diventò molto fashion. Questo mi indusse ad abbandonare il movimento. Oggi, qualsiasi vestito io scelga per un mio film, cerco la purezza dell'essere umano».riproduzione riservata ®