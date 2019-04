Incredibile colpo di fortuna per un ex pescatore di circa 50 anni, originario di Mola di Bari: stavolta la sua passione per il gioco l'ha premiato. Anzi, l'uomo è stato premiato più che altro dall'abitudine di cercare i tagliandi del Gratta e Vinci lasciati dagli altri giocatori sui tavoli dei bar oppure nei cestini della carta.

Secondo quanto racconta La Gazzetta del Mezzogiorno, l'incallito scommettitore disoccupato ha raccolto un biglietto della Lotteria istantanea in un cestino della stazione di servizio di via Bari e, quando ha controllato i numeri vincenti, si è reso conto che (associata a proprio quel numero) c'era una vincita importante. Ben 100 mila euro. Un bel malloppo che invece uno sbadato giocatore non aveva grattato bene e aveva buttato via ritenendo fosse del tutto inutile presentarsi nuovamente nella ricevitoria. A festeggiare Pasqua alla grande è stato l'ex pescatore, che per una volta ha saputo pescare molto bene. Anche se in un cestino.

