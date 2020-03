Incontro con un positivo in isolamento la Merkel

Il Covid-18 colpisce al cuore la Germania. La cancelliera Angela Merkel è in isolamento volontario nella propria abitazione da venerdì scorso, dopo essere entrata in contatto con un medico poi risultato positivo al coronavirus, che le avrebbe fatto un vaccino anti-pneumococco. «Nei prossimi giorni farà il test. Intanto continuerà a lavorare da casa» ha detto il suo portavoce.

La Germania ieri ha annunciato nuove restrizioni, dopo il boom di contagi (22.364). Eppure il tasso di mortalità tra i tedeschi è di parecchio più basso che nel resto d'Europa. Le vittime sono ad oggi solo 84. In Spagna, ad esempio, il numero di contagi è di poco superiore al dato tedesco, ma i morti sono già 1381.

Il settimanale Spiegel ha messo il relazione l'apparente resistenza teutonica con il gran numero di tamponi fatti alla popolazione, centomila. Un metodo che permette di individuare anche i contagiati con pochi sintomi, che hanno una più alta probabilità di guarire.(G.Obe.)

