Incontrare per caso sul treno l'assassino di tuo figlio. È quello che succede a Nora, che ha perso il figlio Corrado, assassinato in una rapina da Paolo. E da quel momento anche il suo matrimonio con Pasquale va a rotoli. È l'ultimo romanzo di Antonio Manzini, Gli ultimi giorni di quiete, senza Rocco Schiavone. Tane le domande aperte. È giusto che un assassino si rifaccia una vita? Esiste un prezzo equo da pagare per avere ucciso un uomo? Un castigo sufficiente? Come sempre Manzini non dà risposte; vittime e carnefici sono a confronto, anche l'omicida ha le sue ragioni. È un uomo che ha sbagliato, ha fatto una rapina, altra cosa sarebbe «se fosse un killer di professione della camorra» sottolinea Manzini. Alla fine questa «è una lotta fra poveri» e resta solo lo strazio. (P.Pas.)



