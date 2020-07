Incidente tra tram, bus e auto: paura a bordo, ferito autista Atac

Lorena Loiacono

Un rumore assordante, di lamiera, proprio sotto al Colosseo e le grida spaventate dei presenti che chiedevano aiuto. Una scena da film, ieri pomeriggio in via Labicana, dove un tram della linea 3 ha deragliato andandosi a scontrare con un bus della linea 85. Non solo, la corsa poi è finita contro un'auto parcheggiata. In un attimo, quindi, il panico: un vigile urbano, in servizio al Colosseo, ha allertato il 112 per le emergenze. Erano le ore 16:58, i soccorsi giunti sul posto hanno portato via l'unico ferito: l'autista che è stato trasportato all'ospedale San Giovanni.

L'Atac ha avviato un'indagine interna e per i rilievi sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale. Per liberare i binari, la strada è stata chiusa al traffico e sono dovute intervenire tre squadre dei vigili del fuoco, con un carro sollevamenti e una autogru. «Ci mancava solo questa a Roma - commenta una coppia, che al momento dell'impatto era sotto il Colosseo e ha sentito il frastuono c'è la paura dei contagi sui mezzi pubblici, ma anche quella degli incidenti. Ogni tanto ne succede una: non bastavano i bus a fuoco, ora anche i deragliamenti».

L'ultimo incidente in ordine di tempo risale al giorno di Pasqua, il 12 aprile scorso, quando a Centocelle un tram e un'auto si scontrarono e due ragazze finirono in ospedale. Qualche mese prima invece deragliò un tram al Flaminio, in piazzale Manila, dopo essersi scontrato con una Bmw: tre persone andarono in ospedale sotto choc.

