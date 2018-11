Incidente sulla Portuense La Panda finisce in verticale

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente stradale alle 16 circa in via Porruense all'altezza via del Casaletto. Per motivi ancora da accertare un'automobile si è ribaltata colpendo altri veicoli. Nell'urto l'automobile è rimasta incastrata tra altre auto in posizione semi verticale. Una scena che è finita sui social di decine di persone: «Sembrava la scena di un film americano - dice Maria L., residente del Trullo - c'erano pezzi di auto ovunque. Il problema è che qui si corre davvero troppo».Quattro persone sono state trasportate in codice giallo, in ospedale, due al Sant'Eugenio e 2 al San Camillo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale gruppo Marconi.«Probabilmente una distrazione concomitante e la carambola è stata realizzata. Mi auguro che non ci siano feriti o vittime ma, purtroppo, in questa città due distrazioni simultanee possono provocare una tragedia. Una campagna adeguata sul divieto dei cellulari in auto penso sia ancora necessaria». Lo dichiara, in una nota, Marco Palma, consigliere del Municipio XI.