INCIDENTE POLITICO

Simone Pierini

Paura per il senatore del Partito Democratico Matteo Richetti, investito da un furgone Ncc ieri mattina mentre attraversava la strada a via del Tritone all'angolo con via della Stamperia, in pieno centro a Roma. Il parlamentare, 44 anni, nato a Sassuolo, è stato subito trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I dove non gli sono state riscontrate gravi conseguenze.

Per lui un grosso spavento e una brutta botta a un fianco ma rimarrà comunque in osservazione. Il conducente del mezzo che lo ha travolto, un uomo di 40 anni, è stato condotto dai vigili al Fatebenefratelli-Isola Tiberina per essere sottoposto ai test di verifica per alcol e droga. La notizie è immediatamente arrivata nell'aula del Senato dove la vicepresidente Paola Taverna ha interrotto i lavori in corso sulla class action per informare i senatori e augurare una pronta guarigione a Richetti ricevendo in risposta un lungo applauso.

«Per fortuna Matteo sta bene, lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro», ha dichiarato il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. A fargli visita in ospedale oltre ai parlamentari Maurizio Martina e Marianna Madia anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato: «Ho trovato il senatore vigile e in buone condizioni - ha commentato - abbiamo scherzato sull'efficienza e la tempestività dei soccorsi e gli ho detto che è in buone mani e non temiamo confronti con Modena. Ho colto inoltre l'occasione per fargli gli auguri di una pronta guarigione».

