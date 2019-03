Incidente nel primo pomeriggio in via delle Cave, in zona Colli Albani. Un ragazzo di 22 anni a bordo di una moto è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto tre pattuglie del Gruppo Appio della polizia locale per rilievi dell'incidente e per la viabilità. Da un prima ricostruzione sembra che il motociclista abbia fatto tutto da solo.

Sempre ieri sulle strade del Lazio sono stati registrati due morti in diversi incidenti stradali, avvenuti a Fondi e Pontinia. Nel primo caso ha perso la vita un uomo di 54 anni che era in bicicletta ed è stato travolto da un Tir. Un morto anche nel pomeriggio, all'incrocio della Migliara 53, per uno scontro tra una moto e un auto. Il centauro, un ragazzo di 21 anni di Artena, ha perso la vita, il ferito è stato trasferito in gravi condizioni al San Camillo di Roma con l'eliambulanza.

