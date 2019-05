Incidente mortale nella notte su via Casilina a Roma, all'altezza dello svincolo del Grande raccordo anulare. Coinvolte un'auto e una moto. Nell'impatto è morto un 32enne, Davide Carmelo Marasco, che viaggiava a bordo della moto. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli uomini del Gruppo Prenestino della polizia locale.

Dopo poche ore è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale il conducente dell'auto che nella notte ha travolto una moto su via Casilina, causando la morte di un 32enne. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ha preso contromano la strada e dopo l'impatto si è dato alla fuga. È stato rintracciato dalla polizia in zona Giardinetti, poco distante dal luogo dell'incidente, ancora ubriaco. Si tratta di un 49enne albanese con precedenti di polizia. L'uomo è stato arrestato ed è stato evitato il linciaggio da parte dei testimoni.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

