Incidente mortale ieri sera in via Vecchia di Napoli a Velletri. A perdere la vita, uno studente di 19 anni, Roberto Caprara. Il giovane si trovava in compagnia di una ragazza di 16 anni a bordo di una Fiat 500 e procedeva in discesa in direzione di via Caranella quando, per cause ancora in corso di accertamento, il 19enne all'altezza di una curva, forse per la forte velocità, ha perso il controllo della vettura coinvolgendo anche un altro veicolo, un'Audi A4, che procedeva in senso opposto, urtandolo su un fianco. La Fiat 500 ha poi proseguito la corsa per altri 50 metri e si è schiantata contro un muro. Il conducente, che non portava la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dalla macchina ed è morto sul colpo. L'auto non si è fermata e, dopo una serie di testa-coda, si è schiantata contro il muro della parte opposta della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la 16enne che si trovava ancora a bordo dell'auto e che è stata trasportata al Policlinico Umberto I dove si trova in gravi condizioni in terapia intensiva.