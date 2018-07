Incide le iniziali del nome sul Colosseo: denunciato

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiUna ragazzata, forse, ma certo non poteva restare impunita. Un turista di 17 anni, un ragazzo brasiliano che si trovava a Roma per una vacanza, è stato denunciato per aver vandalizzato uno dei simboli della Capitale, uno dei beni più preziosi e di valore: il Colosseo. Il giovane è stato sorpreso dai Carabinieri del Comando piazza Venezia e della Compagnia Speciale mentre stava incidendo le iniziali del suo nome, su una parete interna dell'Anfiteatro Flavio con una pietra acuminata.Probabilmente il ragazzo credeva di fare un gesto simpatico, si è trattata sicuramente di una leggerezza, tipica anche della sua età, ma certo non poteva restare impunita visto il grande valore storico-culturale del monumento simbolo, non solo della città, ma della nazione intera. Il 17enne è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato. L'attività delle forze dell'ordine non ha portato solo a scoprire l'atto di vandalismo ma ha anche sventato un furto dopo aver sorpreso un 50enne di origini tunisine a derubare una turista. I militari della compagnia Trionfale hanno messo in manette l'uomo, un senza fissa dimora, che avrebbe operato nella zona tra i Fori Imperiali e il Colosseo. Il malvivente, quando è stato fermato, aveva appena rubato la borsa a una turista che, intenta a scattarsi una foto davanti al monumento, aveva lasciato i suoi effetti personali su un muretto.Il 50enne è subito scappato, ma è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno trattenuto in caserma in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. La refurtiva, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria. In questi mesi dell'anno, in cui la città è particolarmente frequentata dai turisti, le operazioni di controllo sono state intensificate non solo per contrastare furti e danneggiamenti, ma anche per eventuali fenomeni di abusivismo commerciale e di degrado. Qualche giorno fa i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno sanzionato, per un ammontare di oltre 113.000 euro, 22 ambulanti abusivi e sequestrato circa 300 articoli. Emessi anche 2 ordini di Daspo Urbani nei confronti di due persone sorprese a stazionare nelle aree di transito della metro.riproduzione riservata ®