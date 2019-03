INCHIESTA A CUNEO

Mario Landi

Ancora guai per i genitori dell'ex premier Renzi. La madre, Laura Bovoli, è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta srl, specializzata nella comunicazione pubblicitaria attraverso volantinaggio, fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. L'amministratore della società, Mirko Provenzano, è già stato condannato per reati fiscali e ha patteggiato per la bancarotta.

L'udienza è stata fissata al prossimo 19 giugno. L'inchiesta della Guardia di Finanza aveva messo in luce una serie di fatture false emesse dalla Eventi6, società di Rignano sull'Arno fra i cui amministratori figura la madre dell'ex segreario del Pd Renzi, a favore della Direkta per il riordino dei conti. «Ampiamente previsto, ci difenderemo al dibattimento». commenta Federico Bagattini, legale dei genitori di Matteo Renzi. Con Laura Bovoli sono state rinviate a giudizio altre due persone, rispettivamente di San Secondo di Pinerolo e di Rivalta Bormida.

