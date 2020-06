Incendio nell'appartamento di Fiorello

Tanta paura ma nessuna conseguenza grave per Rosario Fiorello, dopo che un incendio è divampato nella casa de3l popolare conduttore siciliano ma romano d'adozione. Pochi i danni all'abitazione nella zona della Camilluccia anche se una gigantesca coltre di fumo ha invaso l'ambiente e causato un lieve malore ad un operaio.

A provocare le fiamme, nel tardo pomeriggio di martedì scorso, è stato un corto circuito nell'attico al quinto piano in cui Fiorello, 60 anni compiuti da poco più di un mese, vive con la sua famiglia. In quel momento, nell'appartamento, oltre alla famiglia del conduttore al completo, c'erano alcuni operai che stavano facendo dei lavori e le fiamme hanno rapidamente avvolto una tenda sul soppalco. Uno degli operai è rimasto intossicato dalla densa coltre di fumo, ha avuto un malore ed è stato soccorso dal personale di un'ambulanza, che lo hanno portato in ospedale per accertamenti. Le condizioni dell'uomo sono buone. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare l'incendio.(E. Chi.)

