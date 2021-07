Incendia per vendetta due negozi della sua ex

Da stalker a pericoloso piromane. Aveva deciso di farla pagare a tutti i costi alla fidanzata che lo aveva lasciato. Prima le minacce e le intimidazioni telefoniche, poi è passato alle vie di fatto. Ha cosparso di benzina le saracinesche dell'attività commerciali legate alla sua ex e le ha incendiate. Le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo hanno messo a rischio i residenti della palazzina dove erano ubicati il bar e un ufficio Caf dati entrambi alle fiamme.

Gli investigatori del distretto di polizia del Casilino, diretti da Michele Peloso hanno notificato ieri mattina all'alba un'ordinanza di custodia cautelare in carcere allo stalker piromane che ha reso la vita impossibile alla donna.

L'arrestato è stato identificato dopo un'indagine della polizia che lo ha rintracciato in un box che aveva occupato abusivamente in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. Nell'abitazione di fortuna i poliziotti hanno trovato le taniche e l'abbigliamento con cui il trentanovenne era stato immortalato dalle telecamere.(E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

