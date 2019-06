Incendia la casa all'ex compagno

È entrata ieri mattina all'alba nell'appartamento in cui l'ex abitava con altri due connazionali e ha dato fuoco alla casa. Una donna del Bangladesh di 38 anni è stata fermata dalla polizia per il rogo divampato ieri mattina intorno alle 6 in un appartamento di un palazzo di via Antonio Lo Surdo, in zona San Paolo, a Roma in cui un uomo di 30 anni è rimasto ustionato ed è stato portato in ospedale in codice rosso. È accusata di tentato omicidio. A incastrarla alcune telecamere presenti nel palazzo che l'hanno immortalata mentre entrava e usciva dall'edificio a volto coperto. La polizia ha ritrovato anche alcuni indumenti che indossava. A quanto ricostruito, la donna sarebbe entrata con una copia delle chiavi mentre i tre cittadini del Bangladesh dormivano. A rimanere ferito un amico del suo ex. Da chiarire le cause del gesto. Tra le ipotesi liti pregresse o che la donna non si rassegnava alla fine della storia.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

