Incendi estivi, ecco i fondi regionali

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Anche quest'anno stiamo lavorando e stiamo facendo di tutto per affrontare il tema dell'emergenza incendi. Si è trovato un accordo con i vigili del fuoco, che firmeremo tra qualche giorno, e uno con i Carabinieri Forestali per una collaborazione durante tutto il periodo estivo per il controllo del territorio». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato la Campagna antincendio boschivo 2018. La direzione regionale dei Vigili del Fuoco metterà a disposizione per i mesi estivi personale nella Sala operativa unificata permanente, direttori delle operazioni di spegnimento e squadre boschive dedicate con un impegno finanziario della Regione Lazio di 2,5 milioni di euro. Novità dell'accordo la definizione congiunta di linee guida operative condivise con i Vigili e sulla base delle quali l'Agenzia Regionale di Protezione Civile sta già contribuendo alla formazione dei direttori operazioni spegnimento. Quest'anno inoltre, per la prima volta è stato definito l'accordo di collaborazione con i Carabinieri forestali che forniranno ai volontari e ai vigili del fuoco attività di supporto sul territorio. Anche i Forestali saranno presenti in Sala operativa unica. Questo accordo vedrà un onere finanziario della Regione Lazio di130 mila euro. È confermato poi dal 1 giugno lo schieramento di 7 elicotteri sul territorio, numero che all'occorrenza potrà crescere.? Infine, è in fase di sperimentazione presso la nuova sala operativa un nuovo software gestionale che garantirà piena tracciabilità di tutte le attività delle diverse componenti del sistema di lotta agli incendi boschivi.(S. Uni.)