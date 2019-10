Inarrestabile Ciro, Cataldi non fa rimpiangere Leiva

STRAKOSHA 6,5

Primo tempo da spettatore, in avvio di ripresa viene subito chiamato in causa da un tiro velenoso di Meitè deviato dalla difesa, sulla ribattuta lo salva la traversa.

PATRIC 6,5

Sembrava destinato ad andare via, gioca la seconda gara di fila da titolare, segno che la cura Inzaghi funziona bene. (34' st Luiz Felipe 6: entra a giochi fatti).

ACERBI 7,5

Sblocca la gara con una rete incredibile, una bordata da 30 metri che si insacca alle spalle di un immobile Sirigu. Torna al gol quasi un anno dopo.

RADU 6,5

Dalle sue parti il Torino e latitante, si deve limitare ad arginare le rare folate di De Silvestri preoccupato più di aiutare i compagni in difesa.

MARUSIC 6,5

Spinge solo quando serve, la sua è una gara precisa e pulita senza nessun sussulto ma senza nemmeno sporcature o errori.

MILINKOVIC 6,5

Gli basta giocare al 50% per essere determinante. Gestisce al meglio le forze bravo a premere sull'acceleratore solo quando serve.

CATALDI 7,5

Conferma di essere in crescita ma soprattutto di poter sostituire uno come Leiva che fino a ieri era considerato unico. Sfiora anche il gol su punizione. (30' st Parolo 6: si piazza davanti alla difesa).

LUIS ALBERTO 6,5

Gioca a strappi, alternando imbeccate per gli attaccanti a momenti di staticità, anche lui preferisce gestire le forze in vista della gara contro il Milan.

LULIC 6,5

Particolarmente ispirato, spinge più del solito; bravo a innescare con una certa continuità gli attaccanti biancocelesti.

CAICEDO 7

Lavora tantissimo per i compagni, lotta come un leone in mezzo alle maglie della difesa granata; è bravo a creare i giusti varchi per Immobile. Si procura il rigore del 3-0. Esce acclamato dalla Curva (27' st Correa 6: Sirigu gli nega la rete del 4-0).

IMMOBILE 8

Inarrestabile, un gol di tecnica, precisione e potenza che stende il Torino già al 33' del primo tempo, raddoppia nella ripresa su rigore e sale a quota 12 reti in campionato, sempre più primo.

INZAGHI 7

Seconda vittoria di fila per la Lazio che imbocca la strada della continuità.

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

