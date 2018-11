Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In volo verso la guerra, assediati dal frastuono dei motori e dall'odore della paura, frastornati dagli scossoni dell'aereo e dall'aggressività degli altri estranei in divisa militare stipati nell'abitacolo. La prima sequenza di Overlord è la promessa che si sta per vivere un'avventura spaventosa che non lascerà il tempo per respirare. Diretto da Julius Avery e prodotto da J.J.Abrams, il film parte decolla come un war movie di grande impatto e poi atterra su uno zombie-horror con impennate splatter che richiama moltissimo il videogame Wolfenstein (ma senza mai dichiararlo) un po' al di sotto delle attese.Il nostro eroe è un soldato afroamericano che, paracadutato in terra francese, si ritrova con un pugno di commilitoni a combattere i nazisti e i non-morti nati da un esperimento scientifico. Con un moto oscillante tra momenti di gran tensione e altri di stanca, Overlord sacrifica in nome dello spettacolo parte del suo potenziale rimanendo in superficie su molti fronti, primi tra tutti la riflessione politica e le evoluzioni dei personaggi. (M. Gre.)OVERLORDdi Julius Avery