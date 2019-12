IN VISTA DEL NATALE

Mercatini di Natale e luoghi d'aggregazione che si popolano di turisti sono già sorvegliati speciali da parte dei reparti antiterrorismo di carabinieri e polizia. L'allarme bomba ha però rafforzato la presenza delle forze dell'ordine presso ambasciate, ministeri, luoghi di culto, centri commerciali, cinema e teatri. Reparti speciali dell'Ucigos e del Ros della Benemerita in campo per la prevenzione. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, durante la presentazione della seconda sezione del reparto volanti di Roma a Tor Sapienza aveva già evidenziato come «l'attenzione per combattere e prevenire i fenomeni terroristici rimane sempre altissima. Le nostre forze di polizia sono estremamente preparate, proprio perché hanno già combattuto e sconfitto il terriorismo interno dei sanguinosi anni di piombo». (E.Orl.)

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA