In viola o azzurro De Rossi ora decide

ROMA - Di viola o d'azzurro. De Rossi nelle prossime 48 ore scioglierà le riserve sul futuro e deciderà se continuare a giocare in serie A (con la Fiorentina) o accettare l'offerta del ct Mancini nel ruolo di collaboratore tecnico in nazionale. In entrambi i casi Daniele troverà il tempo di frequentare il corso da allenatore a Coverciano che - guarda caso - è proprio a un passo da Firenze. Città che Daniele ama soprattutto per la vicinanza a Roma dove continuerebbe a vivere la famiglia.

Le voci che volevano un rifiuto netto dell'ex capitano giallorosso all'offerta di Montella e Pradè non hanno trovato conferma. De Rossi è ancora incerto. Non vuole tradire la maglia giallorossa, ma è affascinato dalla possibilità di giocare ancora un anno ad alti livelli e dimostrare a Pallotta che la Roma ha sbagliato a non credere più in lui. Per questo si è preso qualche giorno per decidere e dare una risposta alla Fiorentina che ha superato Bologna e Samp. Già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. (F. Bal.)

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA