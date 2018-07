Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In vendita la villa sull'Appia Antica appartenuta a Carlo Ponti. Negli anni 50, il famoso produttore e marito di Sophia Loren, viveva con la prima famiglia in questa dimora di prestigio immersa in un parco secolare e nascosta da sguardi indiscreti, da dove sono passati, e dove spesso hanno soggiornato, personaggi che hanno fatto la storia del cinema: non solo mostri sacri italiani che vanno da Federico Fellini a Vittorio de Sica, da Roberto Rossellini ad Alberto Sordi e Silvana Mangano, ma anche star di Hollywood, tra agli latri Antony Quinn e Kirk Douglas.«Carlo Ponti aveva il vezzo di ricevere i suoi ospiti facendoli entrare dalla più modesta delle tre porte che danno accesso alla villa raccontano da Lionard al di là della quale gli mostrava una stanza di epoca romana con le pareti e la volta di enormi blocchi di tufo e il pavimento in mosaico con una testa di Medusa, ancora oggi esistenti. Alberto Sordi, ricordandosi di quando Ponti lo aveva ospitato nella villa, vi volle ambientare la scena iniziale del suo film Un tassinaro a New York». La tenuta, che si compone di una villa padronale di circa 680 mq su due piani e di una dépendance indipendente di 600 mq, è in vendita a 19 milioni di euro, ma le due proprietà sono acquistabili anche separatamente.