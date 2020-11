In un solo giorno 580 decessi, mai così tanti dal 15 aprile. Quasi mille in 48 ore. Col passare dei giorni il bollettino si avvicina sempre di più a quei terribili mesi di primavera quando quotidianamente l'Italia - chiusa in casa - si trovava di fronte a numeri da incubo. Numeri di una strage. Il totale ora ha valicato anche la soglia dei 42mila (42.330 per l'esattezza) con la consapevolezza - come imparato nella coda della prima ondata - che la curva dei decessi sarà l'ultima a invertire la rotta.

Sul fronte dei contagi invece la soglia del milione è ormai a un passo. Con altri 35.098 casi positivi registrati ieri (a fronte di 217.758 tamponi) la quota ha raggiunto la cifra di 995.463. Sessantamila negli ultimi due giorni, poco meno diecimila in più rispetto allo stesso arco di tempo della settimana scorsa e oltre ventimila in più rispetto a due settimane fa. Sintomo di una lieve frenata della curva, ovvero un aumento che risulta inferiore rispetto a ottobre. «Rt oggi è stabile (con valore 1,7, ndr.), c'è stata quindi una decelerazione che è il frutto delle misure restrittive. Questa analisi è ferma al 1 novembre, ci aspettiamo con il trascorrere dei giorni che i dati possano migliorare ancora», ha spiegato ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico. Sono 2971 i malati in terapia intensiva (+122 rispetto a lunedì) e 28.633 i ricoverati con sintomi (+997). Da segnalare anche un vero e proprio boom di guariti - 17.734 in un giorno - che ha tenuto più bassa la crescita degli attualmente positivi (+16.776 contro gli oltre ventimila dei giorni scorsi).(S.Pie.)

