In un giorno 230 casi Evacuato anche il Mise

Non solo la Campania: anche nel Lazio potrebbe diventare obbligatorio indossare la mascherina tutto il giorno, anche all'aperto. A paventare l'ipotesi è la Regione, che tiene d'occhio il numero giornaliero di nuovi contagi (ieri si è registrato un +230 positivi di cui 148 solo nella città di Roma, dietro solo al Veneto). Tra le situazioni limite c'è da registrare lo sgombero del Ministero per lo sviluppo economico per un positivo: a tranquillizzare gli animi è servito l'intervento dei carabinieri. In allerta anche tre scuole: il liceo Russel (un ragazzo positivo: scuola sanificata e l'intera classe in quarantena), l'istituto Fratelli Bandiera (due insegnanti positive) e il Leonardo da Vinci di Maccarese.

Se il trend dei casi di Covid 19 continuerà a salire, quindi, nel Lazio potrebbe quindi scattare l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. In presenza di focolai continueranno a scattare chiusure mirate di strutture, palazzi o zone con una sorta di mini lockdown.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 05:01

