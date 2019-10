In Umbria l'alleanza M5s-Pd sfida Salvini e il centrodestra

Alessandra Severini

Occhi puntati sul voto regionale umbro di domenica che, a dispetto dei pochi elettori (chiamati alle urne poco più di 700 mila abitanti), rappresenta infatti il primo banco di prova per la maggioranza giallorossa M5s-Pd. I due partiti di governo per la prima volta appoggiano lo stesso candidato: Vincenzo Bianconi, 47enne imprenditore di Norcia, molto conosciuto per il suo impegno nella ricostruzione e nell'impulso alle attività economiche dopo il sisma. Regione rossa per tradizione, l'Umbria tuttavia potrebbe cambiare colore. C'è il rischio che Pd e alleati scontino la rovinosa caduta della giunta precedente, sconvolta dallo scandalo sanità. Una sfida difficile dunque per Bianconi che si troverà di fronte Donatella Tesei, appoggiata dal centrodestra al completo (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia). Nata a Foligno nel 1958, sposata e madre di due figli, Tesei è avvocato cassazionista ed è stata sindaco di Montefalco. Dal 2018 è senatrice della Lega.

In tutto sono in corsa ben 8 aspiranti governatori, con oltre 360 candidati a consigliere regionale per 20 posti disponibili. Si voterà domenica fra le ore 7 e le 23. Ma la vera partita è fra Bianconi e Tesei e potrebbe avere ripercussioni anche a livello nazionale. Salvini sente in tasca la vittoria: «Stravinceremo, scommetto su un grande risultato». Il segretario del Pd Nicola Zingaretti punta sulla rimonta: «Conto su una smentita di un risultato che sembrava inevitabile fino a poche settimane fa». Luigi Di Maio se la prende con l'ex alleato della Lega e invita i cittadini a non credere alle strumentalizzazioni. «Qualcuno vuole utilizzare questa regione per dire il giorno dopo che ha vinto e poi andarsene senza farsi più vedere per i prossimi 5 anni. Non fate in modo che il voto umbro sia un trofeo elettorale».

Sta di fatto che tutti i leader politici sono passati dall'Umbria in questo rush finale di campagna elettorale. Non a caso oggi, a Narni, i capi dei tre partiti di governo (Di Maio, Zingaretti e Speranza ma non Italia Viva di Renzi) e il premier Conte saliranno per la prima volta insieme su un palco per spiegare nei dettagli la manovra di bilancio.

riproduzione riservata ®

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA