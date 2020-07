IN TV SU SKY

Un'Arena di Verona senza platea ma piena di musica. É lo scenario di RTL 102.5 POWER HITS ESTATE che andrà in diretta il prossimo 9 settembre su SKY UNO e TV8. A condurre Mara Maionchi con Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari che insieme ad artisti italiani faranno staffetta di canzoni per decretare Il tormentone dell'estate 2020. Da Boomdabash e Alessandra Amoroso a Elodie, da Diodato a Fedez, da Le Vibrazioni a Bob Sinclair, da Guè Pequeno a Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Zucchero, Biagio Antonacci. «Gli italiani orfani del Festivalbar - dice Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5 per anni hanno inoltrato a noi la richiesta di far tornare quel tipo di appuntamento estivo». E questo sarà: una sorta di Festivalbar dei giorni nostri. (R. Vec.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

