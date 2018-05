in tutta Roma»

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quali sono le priorità?«La lotta all'abusivismo è un punto fondamentale. Abbiamo messo in campo il massimo delle risorse per scovare depositi e organizzazioni che sfruttano gli ambulanti, senza tralasciare i sequestri ai venditori: dobbiamo far rispettare la legge».Poi?«Tolleranza zero verso la sosta selvaggia. Ed è per questo che stiamo dotando tutti i gruppi dello street control: un sistema tecnologico su cui puntiamo molto che velocizza di dieci volte le procedure sanzionatorie. Chi parcheggia in divieto sarà multato».I limiti a 30 km/h per le buche gridano pietà, o sbaglio?«Sono provvedimenti provvisori che scompaiono al momento della sistemazione dell'asfalto».Secondo lei a Roma si corre troppo?«Sì. La velocità è la prima causa di incidenti e mortalità. Per questo stiamo intervenendo con autovelox fissi nelle strade a rischio».Una per esempio.«La Galleria Giovanni XXIII sembra un tracciato di Formula Uno. Stiamo definendo con la Prefettura l'iter per installarci un nuovissimo autovelox, gli automobilisti sono avvisati». E i velox dei gruppi, lo sa che sono quasi tutti rotti?«Sono in manutenzione e ne arriveranno in prova altri 16 di nuova generazione entro due mesi. Se come credo funzioneranno a dovere li acquisteremo».Cosa vuol dire ai suoi uomini?«Che confido nella collaborazione di tutti».