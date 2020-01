IN TRINCEA PER L'OSCAR

Michela Greco

ROMA - 1917, Schofield e Blake hanno intorno ai 20 anni, sono in una terra lontana a combattere una guerra di cui probabilmente capiscono poco. Si aggrappano l'uno all'altro, ce la mettono tutta per restare vivi, stringono i denti per essere all'altezza di un ideale e vengono chiamati a un'impresa molto concreta, con pochissime probabilità di riuscita: attraversare la no man's land per raggiungere un battaglione di commilitoni e comunicare un messaggio che salverà 1.600 uomini da morte certa.

L'attesissimo 1917 di Sam Mendes, in arrivo giovedì nelle sale con già in tasca i Golden Globe per miglior film e miglior regia e 10 nomination agli Oscar, ha una dimensione epica fortissima ma, più ancora che un film di guerra, è un film umanista. I giovani e pressoché sconosciuti attori George MacKay e Dean-Charles Chapman guidano il flusso del racconto, tutto concentrato su di loro in un unico (finto) piano sequenza lungo due ore attraverso trincee e cittadine distrutte. Scansano cadaveri in putrefazione e topi famelici, sfidano la morte in continuazione. Compiono un viaggio esistenziale più che un percorso bellico: si stagliano solitari nel caos del primo conflitto armato di dimensioni planetarie e si lanciano in un'impresa cinetica dentro un conflitto statico. L'autore di film grandiosi come American Beauty e Skyfall si è immerso nella Prima guerra mondiale - per rendere omaggio alla storia del nonno - quasi astraendosene, ergendola a simbolo più che scavando le mani in sangue, fango e carne. I due ragazzi e l'idea astratta di sacrificio sono in primo piano, il dolore e le atrocità sono elementi del paesaggio. Schofield e Blake evitano persino di uccidere finché possono.

L'immersione di Mendes nel conflitto, creata con un'unica lunga e sinuosa inquadratura, è più stilistica che carnale. «La ragione per cui ho scelto di lavorare così è legata al desiderio di raccontare questa storia in tempo reale ha spiegato - Il senso della distanza percorsa è molto importante. Ma è anche una decisione emotiva che spero crei una connessione ancora più forte con il viaggio dei due protagonisti. Volevo che il pubblico percorresse ogni passo del viaggio insieme a loro, che sentisse ogni loro respiro». Lo spettatore resta in effetti senza fiato nel compiere l'impresa di 1917 insieme ai due soldati, assiste a una straordinaria esperienza visiva (supportata dalla fotografia del grande Roger Deakins e dai piccoli ruoli di fuoriclasse come Colin Firth e Benedict Cumberbatch) e impara qualcosa sull'eroismo. Molto meno sulla guerra.

