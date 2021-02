In tempi di Covid le regole viaggiare tra un Paese e l'altro in aereo sono necessariamente cambiate. Nella quasi totalità delle destinazioni prescelte è obbligatorio eseguire un tampone (ed ottenere un esito negativo) nelle 48-72 ore precedenti all'imbarco. Non tutti sono però riconosciuti validi tra i diversi Stati, anche all'interno dell'Unione europea.

Per far fronte a questa nuova direttiva il Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Ue ha dato l'ok a un elenco comune di test antigenici rapidi per il Covid-19, con certificati riconosciuti da tutti i Paesi europei.

«Se per un'attività sono richiesti o raccomandati test COVID-19 negativi - ha detto la commissaria per la salute, Stella Kyriakides - è essenziale che i tipi di test siano reciprocamente riconosciuti e risultino in certificati anch'essi riconosciuti in tutta l'Ue, soprattutto per i viaggi. I nostri cittadini hanno bisogno di chiarezza e prevedibilità».

