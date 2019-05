«In tempi di Brexit sarà ossigeno per l'economia»

La nascita del Baby Sussex non è solo un momento di gioia per i genitori: per il popolo britannico rappresenta qualcosa di più. Ce lo spiega Francesco Ragni, direttore di Londraitalia.com, il sito web per gli italiani a Londra.

Cosa rappresenta in Gran Bretagna il Baby Sussex?

«Per noi italiani è difficile da capire, ma qui è festa nazionale. Il figlio di Harry e Meghan è un simbolo che indica prosperità e continuità per la corona».

Il modo di gestire la gravidanza è stato spesso criticato sui tabloid, come l'ha vissuto il popolo britannico?

«Tradizionalmente la casa reale fornisce molte informazioni, siamo stati abituati a sapere tutto, ma loro sono stati molto parchi, e questo ci ha un po' spiazzati. Fino a ieri non conoscevamo nemmeno il sesso e ci toccherà aspettare ancora un po' per vedere una sua foto o per conoscerne il nome».

È possibile fare un paragone tra la nascita di principe George (primogenito di William e Kate) e il nuovo nato?

«Baby George è il primo figlio di questa nuova generazione, il terzo in linea di successione al trono, ha avuto un impatto completamente diverso, c'era un'attesa spasmodica... Questa volta il clima è stato un po' più rilassato. Il piccolo George ha creato un indotto economico stimato tra i 70 e i 125 milioni di dollari, per il nuovo nato è ancora presto, ma notizie di questo genere fano bene al paese. Basti pensare che lo scialle con cui era avvolto il principe George (che può vantare origini Made in Italy, ndr) ha avuto un boom di vendite, ne sono stati ordinati oltre 10mila in poco tempo. In tempi di Brexit è una notizia positiva». (I. DiG.)

