In tema di riaperture, è la questione più spinosa. Come fare ripartire tutti quegli eventi che richiamano migliaia di persone? Vedremo ancora le folle ai concerti, gli spalti affollati degli stadi, le piste da ballo gremite delle discoteche, i convegni, i saloni, le fiere? Potranno riaprire tutte quelle attività per cui il rispetto della distanza sociale non può essere garantito? La risposta è sì, ma solo quando l'indice di contagio sarà pari a zero. E quindi si prevede che il divieto di assembramento in vigore in questa prima fase di contenimento dell'emergenza durerà ancora a lungo. Di certo prima dell'estate non se ne parla. Una situazione che riguarda anche cinema e teatri. In questo caso nelle sale la distanza è facile da rispettare: si occupa una poltrona sì e due no. Ma il problema sono le file all'esterno e alle casse. Il governo è al lavoro per trovare una soluzione che non danneggi ulteriormente un settore già piegato. Uno dei primi requisiti per riaprire saranno gli impianti di aereazione, che dovranno garantire la purezza degi ambienti.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

