In strada a 5 anni, da solo: salvato dall'autista Monia

«Sono le 5.50 del mattino e la nostra autista Monia sta raggiungendo il capolinea di via Marmorale, alla guida della linea 86. Il bus è vuoto. All'ultima curva gli si para davanti un bambino. È in mezzo alla strada, in pigiama e piange smarrito. Chiede aiuto. Monia arresta il mezzo, scende di corsa e lo prende in braccio. È bagnato e infreddolito. Vuole la sua mamma». È il racconto apparso ieri sulla pagina Fb dell'Atac, dove i post sono ben diversi. Invece ieri l'autista Monia è diventata una specie di angelo custode per un bimbo di 5 anni che, all'alba, aveva aperto la porta di casa per vedere come fosse il mondo. Che non dev'essergli piaciuto affatto. «Lo avrei portato a casa con me - ha detto Monia - amo i bambini e vedere quello scricciolo piangere, al buio e infreddolito è stata una stretta al cuore».(M.Fab.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

