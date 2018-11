In Spagna sono sicuri: il Real Madrid vuole Dzeko

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Un immediato futuro Real per Dzeko? In Spagna non lo escludono. Anzi, il portale di As ha rivelato che ieri sera il romanista è stato l'osservato speciale nel match tra Spagna e Bosnia. Emissari dei Blancos erano presenti a Las Palmas per allacciare i primi contatti. Il Real infatti sta cercando un attaccante, e la soluzione Dzeko farebbe da tampone fino a giugno. Martedì all'Olimpico non è escluso se ne parli sulle tribune dell'Olimpico prima del big match. Intanto, dopo Manolas, anche Lorenzo Pellegrini è tornato prima del previsto a Roma. Il centrocampista, durante Italia-Portogallo, ha rimediato infatti una contusione alla gamba e già ieri era a casa. Niente amichevole con gli Usa quindi. Nulla di grave però. Al contrario del greco, infatti, Pellegrini sarà già a disposizione con l'Udinese. Manolas, invece, soffre ancora per la distorsione alla caviglia e dovrebbe rientrare direttamente contro il Real.(F. Bal.)