«In serie A vedo una sfida a due, ora la Juve vale quanto l'Inter»

Enrico Sarzanini

La Lazio chiude il ritiro di Auronzo di Cadore con un pareggio e il neo tecnico Maurizio Sarri storce la bocca. I biancocelesti non sono andati oltre l'1-1 col Padova (sblocca al 19' Della Latta, pareggia Luis Alberto su rigore al 40') allo Zandegiacomo più del risultato all'allenatore non è piaciuto l'atteggiamento della squadra che, sotto alla pioggia, ha confermato di non aver ancora recepito i nuovi dettami tattici di Sarri che per tutta la gara ha preso appunti e provato a scuotere i giocatori. Stiamo facendo un casino incredibile ha urlato più volte nel primo tempo, l'obiettivo è poi diventato la difesa. Non si può difendere così si è sfogato Sarri che dovrà ancora lavorare tanto per forgiare la sua Lazio. Troppo sulle gambe dopo 20 giorni di preparazione, la squadra ha fatto poco pressing a centrocampo senza riuscire a impensierire troppo il portiere del Padova impegnato in un paio di occasioni. Luis Alberto, che ha colto anche un palo, pur confermandosi il bomber di questa prima parte di preparazione, è apparso nervoso ed è stato ammonito per aver spintonato un avversario. Poco ispirati Caicedo e Muriqi, troppo sulle gambe Milinkovic e Felipe Anderson, mentre Romero ha confermato quanto di buono si dice su di lui con un paio di numeri interessanti.

Fronte mercato Toma Basic è atteso nelle prossime ore a Roma: il centrocampista, che firmerà un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione, arriva dal Bordeaux per 8 milioni di euro. L'accelerata è arrivata perché Sarri lo vuole per la seconda parte di ritiro in Germania a Mienfeld. In attacco l'esterno Brandt del Borussia resta il preferito ma nel caso in cui l'operazione dovesse saltare, il piano b si chiama Josip Brekalo, ala croata del Wolfsburg di 25 anni che nell'ultima stagione in Bundesliga ha collezionato 33 presenze, 7 reti e 4 assist.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

