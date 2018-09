In scena primi amori sul palco

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le graphic novel di Raia Telgemeier hanno un unico difetto: creano dipendenza. L'autrice di Smile o Sorelle ha creato storie, personaggi, emozioni. I suoi titoli sono bestseller, e a ragion veduta. Si affrontano temi anche complessi, con cura, attenzione e intelligenza. Il linguaggio è semplice ed emozionale assieme, le storie sono coinvolgenti e pur rivolgendosi ai ragazzi sono leggibili a qualsiasi età. Il nuovo titolo: In scena è la storia di una rappresentazione teatrale e si intreccia a primi amori, anche omosessuali, alle prime delusioni, impegni scolastici e sogni. Callie, la protagonista, adora il teatro e sogna di diventare scenografa. Durante la preparazione dello spettacolo incontra due fratelli e la loro amicizia renderà l'impegno teatrale ancora più speciale. Lettura perfetta per scuole medie.In scena! di Raina Telgemeier, Il Castoro, 15,50 euro.