In Rwanda i mezzi vanno meglio

In Rwanda le temperature sono decisamente più alte che a Roma. Gli autobus a spanna non sono più nuovi di quelli della Capitale. Eppure non si verificano esplosioni nel servizio pubblico. Qui si. A ripetizione i bus prendono fuoco, mettono a repentaglio la vita dei passeggeri. «Ho vissuto a Kigali per 15 anni - racconta una funzionaria italiana del ministero - e scene come quelle viste a via del Tritone non le ho mai viste. Il parco mezzi pubblici è vetusto ma tutto funziona mediamente bene. E sopratutto non si verificano esplosioni». Ci chiediamo il motivo da giorni: ma sempre senza avere una risposta. Si ipotozzano sabotaggi, malagestione, manuntezione a zero: ma una vera risposta sul perché tanti mezzi Atac saltino in aria come miccette a capodanno non c'è. Almeno per ora. Forse la Procura sapra far meglio delle commissioni capitoline.(F. Pas.)