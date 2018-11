In quindicimila per la DeejayTen

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica torna nella Capitale, ad un mese esatto dal Natale, la DeejayTen, la corsa ideata dal famoso conduttore di Radio Deejay, Linus. Ben tre le specialità nelle quali i quasi 15mila iscritti si cimenteranno: la 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e la 5 km non competitiva, con partenze che seguiranno proprio quest'ordine. Il via alle 9.30 dal Circo Massimo, con un percorso che vedrà passaggi a Piazza Venezia, al Colosseo e a Piramide, prima del rientro sempre al Circo Massimo. Domani alle 9 l'apertura del Village all'interno dello stadio Nando Martellini, dove si troveranno stand e l'intrattenimento pre e post gara. Per chi volesse infatti fare un allenamento prima della corsa insieme a Linus, proprio domenica mattina appuntamento proprio al Village con altri tre conduttori della radio, ossia La Pina, Diego e La Vale. (D.Pet.)