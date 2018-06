In Questura inaugurato il nuovo Urp «Sarà social»

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Questura di Roma ha inaugurato il suo nuovo Ufficio relazioni con il pubblico (Urp). Sono stati allargati gli spazi più ampi e confortevoli, completamente ristrutturati. Il rinnovamento, però, non ha riguardato soltanto l'ubicazione. Tra le principali novità, un opuscolo, nel quale sono racchiuse le risposte alle principali domande che quotidianamente vengono rivolte al personale che svolge la sua attività presso l' Ufficio. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sarà anche su Facebook, dove il cittadino potrà avere risposte in tempo reale, digitando i quesiti attraverso un «chatbot», un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire agli utenti un servizio di conversazione istantanea.Il cittadino pone delle domande ed il Bot è in grado di comprendere il significato per fornire automaticamente la risposta più pertinente. «Il vantaggio - speiga la Questura - è quello di riuscire a rispondere ai dubbi ed alle domande dei cittadini praticamente in tempo reale, senza recarsi agli sportelli o evitando attese alle utenze telefoniche». Un tutorial pubblicato sul sito della Questura darà assistenza nell'utilizzo dell'applicazione.