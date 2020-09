«In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone ma l'obiettivo è di riaprire in modo progressivo e per questo stiamo facendo un lavoro da qui al 7 ottobre. È importante tutto questo anche per gli sport minori. Crediamo che non si debba andare verso un numero secco, ma una percentuale di presenza di pubblico negli impianti». Così poco fa il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha risposto ad alcune domande sulla riapertura negli stadi nell'audizione presso la commissione cultura della Camera.

Ma il tema dell'audizione era un altro. Un miliardo di euro per l'impiantistica sportiva e altri 500 milioni per progetti di socialità che coinvolgano direttamente società sportive e associazioni sportive dilettantistiche. È quanto chiederà Spadafora al tavolo del Recovery Fund.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

