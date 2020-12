In questi giorni a casa nostra si continua a parlare di Fedez che, come Babbo Natale a bordo della sua Lamborghini, ha deciso di inaugurare il suo canale Twitch utilizzando i proventi delle donazioni fatte dai suoi follower, per regalare un Natale migliore a cinque diverse persone elargendogli 1.000 euro in contanti. Ho letto tante critiche verso il rapper. Alcuni lo hanno criticato per essere andato a portare questi doni su una lussuosa Lamborghini, altri per averlo fatto pubblicizzando in lungo e in largo la cosa. Io credo, però, che il problema sia che il fine ultimo del gesto non era tanto la solidarietà, quanto movimentare e creare engagement sul profilo Twitch del cantante. I fortunati che hanno ricevuto i famosi 1.000 euro, infatti, pur sembrando i protagonisti, in realtà non sono stati altro che il mezzo, un ingranaggio necessario per la narrazione finalizzata ad inaugurare il canale social. Il fine giustifica i mezzi? Una bella trovata, ineccepibile dal punto di vista della comunicazione, un po' meno da quello educativo. Soprattutto a Natale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

