«In Qatar ci saremo»

Marco ZorzoMILANO - Due giorni a Russia 2018. Quel Mondiale che non vedrà la partecipazione dell'Italia, cacciata dalla Svezia ai playoff lo scorso novembre. Un'onta che sommerge la Nazionale azzurra a distanza di 60 anni. La prima volta era accaduto 60 anni fa, nel 1958: Italia eliminata dall'Irlanda del Nord e niente Mondiale in Svezia, dove brillò la giovane stella brasiliana chiamata Pelè. E la Nazionale di oggi, con Roberto Mancini alla guida, cerca di risollevarsi dalle ceneri della disastrosa gestione di Ventura, è già proiettata al prossimo appuntamento, gli Europei tra due anni. Ma il nuovo ct confida: «Penso già al 2022: in Quatar ci saremo». Chiaro e limpido il messaggio ai naviganti azzurri.A proposito di Mondiali, ecco il Mancio-amarcord da giocatore: «Bearzot non mi chiamò nel 1986 perché non chiesi scusa per una notte brava a Manhattan. Sacchi mi lasciò fuori nel 1994 perché non tornai sulla decisione di autoescludermi. E nel 1990 le mie notti non furono per niente magiche: Vicini mi convocò ma senza mai schierarmi. Risultato: non ho mai giocato un minuto di un Mondiale e la trovo un'assurdità anche se in buona parte la colpa è mia. Ora penso a qualificarmi per l'Europeo e poi disputarlo alla grande: io gioco sempre per vincere. Ma, ripeto, confesso che l'idea del Mondiale, visti i precedenti, già mi frulla in testa».L'Italia che verrà, appunto. E Mancini ha già le idee chiare in proposito: «Ho bisogno di nuovi leader: Mario (Balotelli, ndr) ha l'età e la credibilità tecnica per farlo. Per fortuna non è l'unico». SuperMario lo conosce benissimo, per averlo allenato prima all'Inter e poi al City: «Ha soltanto 28 anni e quindi fa ancora in tempo a prendersi tutte le soddisfazioni che desidera perché al suo background fisico e tecnico ha aggiunto l'esperienza. Insomma, è cresciuto in tutti i sensi».Non solo Balo, ovviamente. Il ct punta pure su Federico Chiesa: «Ogni tanto mi fermo a osservarlo, perché con lui viaggio nel tempo. Federico è identico a papà Enrico: le stesse finte, la stessa accelerazione, un tiro molto simile. Quest'anno ha segnato poco in relazione alle potenzialità, ma è il classico talento che può esplodere in qualsiasi momento anche dal punto di vista realizzativo. Io me lo aspetto». Così parlò Mancio-Zaratustra.riproduzione riservata ®