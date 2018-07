In pole per l'attacco c'è Morata e Mirabelli non molla Higuain

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Nel rispetto dei parametri Uefa il fondo Elliott ha l'intenzione di rafforzare il Milan e regalare un attaccante da venti reti stagionali. Si parla nuovamente con insistenza di Alvaro Morata con l'ad Marco Fassone e il direttore sportivo Mirabelli volati a Londra per incontrare il suo entourage per capire costi e richieste.Ma in attacco avanza fortemente la candidatura di Gonzalo Higuain che certamente non resterà alla Juventus. Il Milan è una destinazione gradita all'argentino che vorrebbe restare in Italia. Un puntero di sicura affidabilità dal costo non proibitivo per cartellino (40-45 milioni) e ingaggio (10 milioni, gli stessi di Bonucci che andrà via da Milanello).Un'operazione quasi interamente finanziata dalle uscite di Nikola Kalinic vicinissimo all'Atletico Madrid (prestito oneroso di due milioni di euro più 18 di obbligo di riscatto). Su André Silva c'è l'interesse del Valencia che deve sostituire Simone Zaza in partenza. Il portoghese sponsorizzato a lungo da CR7 vale 30-355 milioni. Ora tocca a Jorge Mendes far recuperare parte dell'investimento al Milan americano. Staremo a vedere. (L.Ucc.)