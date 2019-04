In poco tempo la temuta e pericolosa baby gang che imperversava a Roma sud che si era guadagnata il nome di banda del bus, era diventata il terrore dei cittadini stranieri che viaggiavano a bordo degli autobus a Tor Bella Monaca. Con calci, pugni, ginocchiate e frasi razziste nei confronti dei malcapitati il branco li picchiava selvaggiamente sulle autolinee della periferia sud, incuranti dei testimoni che avrebbero potuto inchiodarli.

Dopo quattro sanguinose aggressioni nei confronti di bengalesi, dove le vittime sono state anche rapinate, i carabinieri della compagnia di Frascati e della stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato due sedicenni italiani ed in diciassettenne romeno, identificati grazie alle telecamere di sicurezza presenti a bordo dei bus che avevano immortalato un pestaggio. Il gruppo di minorenni finiti in manette, alcuni dei quali già pregiudicati nonostante la giovanissima età, agiva sempre secondo lo stesso modus operandi dopo aver prima accerchiato la preda designata. Uno dei colpi più violenti messi a segno dalla baby gang è stato quello avvenuto il tredici marzo a bordo di un mezzo pubblico della linea 056.

Un 42enne del Bangladesh venne affrontato, senza alcun motivo, dai tre ragazzini che dopo averlo apostrofato con frasi a sfondo razzista, lo pestarono procurandogli la rottura del setto nasale e venti giorni di prognosi. I ragazzini rapinatori fuggirono, secondo i testimoni alla fermata Prenestina Cervinara. Gli investigatori sono certi che la banda del bus ha colpito almeno altre tre volte dai primi di marzo, nei confronti di altri due bengalesi ed un cittadino indiano che hanno anche rapinato.(E. Orl.)

