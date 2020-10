In pochi minuti ha distrutto e danneggiato 56 macchine parcheggiate. Con una spranga, senza un motivo apparente ma sfogando solo tanta rabbia, un egiziano di 41 anni (incensuato ed apparentemente senza problemi legati all'alcol o alla droga) si è accanito sui parabrezza, sugli specchietti e sulle carrozzerie provocando danni per decine di migliaia di euro. Il frastuono dei colpi sulle lamiere delle auto, il fragore dei vetri che andavano in frantumi hanno svegliato di soprassalto i residenti di viale dei Colli Albani che hanno dato l'allarme ai carabinieri. Alcuni degli abitanti, scesi in strada prima dell'arrivo della pattuglia, avevano già provato a calmare l'uomo ma erano stati a loro volta aggrediti. L'uomo quindi è stato arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato e minacce.(E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 05:01

