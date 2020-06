In poche ore 4mila firme per proteggere i pedoni

La tragedia di Mattia Roperto ha aizzato la rabbia degli abitanti dell'Infernetto, quartiere nel quadrante sud della Capitale: quelle strade, sottolineano, sono pericolosissime- «Qui è il far west, corrono tutti come matti». Mattia non è la prima vittima, ricorda Ivana, madre di due ragazze: «È il terzo in pochi mesi, sono già morti una donna e un ragazzo».

Chiedono più controlli e più sicurezza: autovelox, ma anche dossi, per costringere le auto a rallentare. «Siamo pronti a bloccare tutto», promettono. Intanto una petizione online su Change.org, lanciata nella giornata di ieri, in pochissime ore ha raggiunto le 4.000 firme e prosegue: si chiedono attraversamenti pedonali rialzati e si evidenzia l'altissima pericolosità di strade come via Wolf Ferrari, via Giordano e la stessa via Cilea, dove si trova peraltro una delle scuole elementari e medie frequentate dai ragazzi della zona. (D.Zur.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 05:01

