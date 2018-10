In pensione senza Fornero

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniNiente tagli alla sanità, confermati reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della Fornero. Il governo tira dritto per la sua strada e nel vertice di governo a Palazzo Chigi è stato approvata la nota di aggiornamento al Def che dovrà ora arrivare alle Camere e a Bruxelles. Nella manovra, che dovrà essere messa a punto entro due settimane, 16 miliardi dovrebbero essere destinati a finanziare le misure promesse in campagna elettorale da Lega e M5s. Ma per evitare uno scontro dagli esiti imprevedibili con la Ue, l'esecutivo gialloverde ha deciso di correggere il tiro e ridimensionare le previsioni di sforamento del deficit. Confermato il rapporto deficit/pil al 2,4% solo per l'anno prossimo, mentre il deficit è previsto al 2,1% del Pil nel 2020 e, nel 2021, all'1,8%. Il Governo si impegna inoltre a ridurre il rapporto debito/Pil fino al 126,5% nel 2021.Nella manovra ci sarà la flat tax al 15% per le partite Iva anche se qualcuno ha provato a frenare ci tiene a far sapere la Lega. In particolare, per estendere la flat tax già esistente serviranno 2 miliardi, 1 miliardo andrà al piano straordinario di assunzione delle forze dell'ordine.«Sette invece serviranno a finanziare la riforma della Fornero che partirà subito promette Salvini senza penalizzazioni, senza paletti, senza tetto al reddito. Vuol dire che potenzialmente possono andare finalmente in pensione 400 mila persone e si liberano altrettanti posti di lavoro». Dal lato 5 stelle si preferisce mettere l'accento sul reddito di cittadinanza. «Partirà nei primi tre mesi del 2019» assicura il ministro Di Maio che però sulle coperture rimane vago. «Ci saranno dei tagli, anche alle banche». Ha provocato invece molte ironie sul web la dichiarazione del leader 5 stelle che ha ipotizzato di controllare «con le nuove tecnologie» l'uso dei soldi che verranno erogati attraverso la nuova misura. «Per evitare che siano utilizzati per spese immorali».Il premier Giuseppe Conte promette che ci sarà grande attenzione agli investimenti, con un piano di «riammodernamento delle infrastrutture» e definisce la manovra coraggiosa perché il nostro Paese ha bisogno di una forte crescita. Le cifre comunque rimangono incerte. Il M5S dice per esempio che il reddito di cittadinanza costerà 10 miliardi e che per la Fornero ci sono soltanto 5 miliardi e non 7 come dice la Lega. Ma soprattutto resta aperto il nodo delle coperture tanto che si ipotizza che le misure chiave possano essere introdotte in via 'sperimentale' così da non pesare sul deficit strutturale. L'attesa è adesso per la reazione dei mercati e per il giudizio di Bruxelles.