In passerella l'alta sartoria dei detenuti stilisti e sarti

Sfila a moda Made in Rebibbia, ricuciamolo assieme, la prima collezione di abiti sartoriali maschili realizzata dai detenuti del corso di taglio e cucito. Il progetto di recupero, iniziato il 25 settembre delle scorso anno - grazie all'accordo tra Accademia Nazionale dei Sartori e Istituto penitenziario di Rebibbia, sostenuta dalla BMW Roma - avrà l'esito della passerella oggi alle 20, nell'area verde di Rebibbia. Sfileranno le creazioni realizzate durante il primo anno di corso: giacche, gilet, pantaloni interamente realizzati da otto dei dodici detenuti, aspiranti sarti che frequentano il corso e che per una sera saranno anche indossatori. Il défilé, condotto da Paolo Cecinelli e Francesca Mercantini, presenterà venti creazioni Made in Rebibbia che racchiudono la proposta stilistica del laboratorio di Alta Sartoria. (E. Ben.)