«In passato quei vestiti venduti all'estero»

Giuseppe Lobefaro, presidente del municipio 1 dal 2001 al 2008, quelle foto sono sue: che cosa rappresenta quell'immagine?«Quei raccoglitori di abiti sono stati usati in passato in maniera illecita, con traffici internazionali illegali. E i romani lo sanno. Ora quei cassonetti sono tornati, ci erano stati propinati come antifurto ma in strada e siamo costretti ad assistere ancora una volta a scene simili, in cui peraltro viene messa in pericolo la vita di un bambino».A chi bisogna affidarsi?«Cerchiamo di capire meglio come e a chi fare beneficenza. A Roma ci sono tante associazioni di volontariato che hanno bisogno di abiti usati in buono stato, penso a Sant'Egidio per esempio ma anche a tante altre. Personalmente preferisco aiutare chi ne ha davvero bisogno, seguendone la procedura».Quanto è cambiata Roma da quando lei faceva parte dell'Amministrazione?«Tanto, troppo. I problemi ci sono sempre stati ma ora mi sembra tutto fermo. Immobile. Parliamo di problemi quotidiani come strade da rifare o da tenere pulire. Gli effetti di questo immobilismo li pagheremo per anni».(L. Loi.)