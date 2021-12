In Parlamento solo col green pass

Per i parlamentari resta l'obbligo del green pass per accedere a Montecitorio e a Palazzo Madama. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal senatore del gruppo misto Luigi Paragone e da un gruppo di otto deputati ex grillini capitanato da Pino Cabras (L'Alternativa c'è) contro l'obbligo introdotto nei mesi scorsi. La Corte ha ritenuto che dai ricorsi non emerga alcuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie dei parlamentari e che spettino all'autonomia delle due Camere l'interpretazione e l'applicazione dei rispettivi regolamenti.

I conflitti tra poteri riguardavano le delibere con cui gli organi interni di Camera e Senato - alla luce del decreto di settembre sul green pass - hanno richiesto il certificato verde per partecipare ai lavori parlamentari. Paragone e gli 8 deputati di Alternativa c'è lamentavano la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali e denunciavano le modalità di adozione dell'obbligo di green pass. Ma la Consulta non ha avuto dubbi nel dichiarare inammissibili entrambi i conflitti. Di conseguenza l'obbligo di certificazione verde per partecipare ai lavori del Parlamento resta pieno e da rispettare.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

