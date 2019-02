Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In occasione del Darwin Day, che si festeggia in tutto il mondo il 12 febbraio, il Bioparco dedica una giornata alla memoria del celebre naturalista inglese e alle sue scoperte scientifiche. Soprattutto con visite guidate speciali all'interno del parco in compagnia di un naturalista che, seguendo il pensiero del grande scienziato, condurrà le famiglie alla scoperta dei segreti della natura. Nel corso del percorso naturalistico si andranno a studiare alcune specie animali, giraffe, zebre di Grevy, nandù, emù, struzzi, lemuri catta, pinguini del Capo, foche grigie. Molte le curiosità svelate nel corso della passeggiata. Durante la tappa alle giraffe si potrà osservare e toccare con mano una vertebra cervicale di giraffa - in resina - per scoprire che il lunghissimo collo di questo animale è sorretto dallo stesso numero di vertebre del collo umano. A proposito delle zebre, si troverà risposta al significato adattativo delle strisce del mantello. Si potrà capire perché i lemuri vivono solo in Madagascar e perché i pinguini non volano in aria ma in acqua. Come fanno le foche ad orientarsi nelle gelide e torbide acque del Nord. (F.Pic.)riproduzione riservata ®Bioparco, domenica alle 11, 12,15, 13,45, 15, le attività sono comprese nel biglietto di ingresso, v.le del Giardino Zoologico 1. Info: www.bioparco.it.